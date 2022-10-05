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В Испании призвали к европейскому ответу на последствия ситуации вокруг Украины

Премьер Испании Санчес призвал Европу ответить на последствия ситуации вокруг Украины
Педро Санчес и Олаф Шольц

Педро Санчес и Олаф Шольц. Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Европа должна ответить на экономические последствия ситуации вокруг Украины, призвал на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем председатель правительства Испании Педро Санчес, пишет ТАСС.

По словам политика, Испания мало зависит от российского газа. При этом, по словам премьера, Мадрид должен проявить солидарность. «Мы должны дать ответ на европейском уровне, чтобы защитить что-то очень важное — единый рынок», — подчеркнул он.

Санчес уточнил, что «отсутствие инфраструктуры связи с Европой не позволяет воспользоваться всеми регазификационными мощностями».

Ранее глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Испания не зависит от поставок российского газа. По словам главы испанского МИД, королевство готово предоставить европейским партнерам «свои огромные мощности по регазификации благодаря заводам, которые существуют на Пиренейском полуострове». Альбарес также выразил скептицизм относительно скорейшего завершения конфликта вокруг Украины.

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Марина Совина
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