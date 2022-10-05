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Лебедев словами «полная чушь» оценил возможное уголовное дело против Собчак

Блогер Лебедев назвал «полной чушью» просьбу полиции возбудить дело о фейках против Собчак

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев оценил просьбу полиции возбудить уголовное дело против журналистки Ксении Собчак за распространение фейков о государственной власти, о котором стало известно после допроса ведущей по делу в отношении режиссера Виталия Манского. Комментарий блогера прозвучал в видеообзоре новостей на его YouTube-канале.

«То, что ты взяла интервью у чувака, который сказал что-то, что кому-то не понравилось — теперь, оказывается, ты за это отвечаешь и ты виновата. Короче, полная чушь, бред вообще», — высказался Лебедев.

Дизайнер также пожелал Собчак выйти победительницей из этой ситуации. «Любой поход к любому следователю — это всегда не очень приятно. Поэтому желаю, чтобы таких походов было как можно меньше и чтобы это идиотское дело как можно скорее закрылось», — заключил он.

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Ранее Собчак прокомментировала информацию о том, что против нее могут возбудить уголовное дело. Она заявила, что на допросе ей задавали «странные вопросы» о предварительном сговоре с Манским. Журналистка сочла происходящее попыткой отомстить ей за ее позицию и взгляды.

О том, что полиция усмотрела в действиях Собчак распространение фейков и направила материалы в Следственный комитет, стало известно 3 октября. Уточнялось, что в течение месяца следователи примут решение о возбуждении дела.

В интервью Собчак, которое вышло в мае 2022 года, Манский обвинил режиссера Никиту Михалкова в воровстве бюджетных средств, выделяемых государством на организацию Московского международного кинофестиваля, президентом которого является режиссер. Он заявил, что на кинофестивале «воруется (...) не менее 85 процентов бюджета». Михалков усмотрел в этих словах клевету.

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Маргарита Щигарева
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