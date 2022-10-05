В Москве недосчитались одного вида жилья

В Москве обнаружили дефицит предложения студий в новостройках премиум-сегмента

В Москве обнаружили серьезный дефицит предложения студий премиум-сегмента на первичном рынке недвижимости. О том, что в столице недосчитались одного вида жилья, сообщила компания «АЕОН-Девелопмент» в исследовании, подготовленном на основе данных bnMap.pro, пишет «Интерфакс».

По данным специалистов, в Москве есть 37 премиальных жилых и апартаментных комплексов, при этом студии доступны для покупки только в пяти из них. Общее количество подобных квартир на рынке в данный момент составляет 47 объектов площадью 1849 квадратных метров. «Если рассматривать исключительно сегмент квартир, то у покупателя есть выбор лишь из двух жилых комплексов, в которых предлагается всего 39 студий», — отметили эксперты. В то же время в новых квартирах премиум-сегмента продается 239 четырехкомнатных и более квартир общим метражом в 44854 «квадрата».

При этом доля студий в новостройках массового сегмента превышает 30 процентов от общего числа квартир и продолжает расти, так как этот вид недвижимости выступает как антикризисная мера и пользуется популярностью среди покупателей. Специалисты объяснили, что покупкой студий в премиальном сегменте чаще всего интересуются те, кто намерен приобрести либо свое первое постоянное жилье, либо временное, которое будет находиться недалеко от места работы. Кроме того, такой вид недвижимости пользуется спросом у инвесторов, желающих получить прибыль с дальнейшей перепродажи.

Директор по маркетингу «АЕОН-Девелопмент» Анастасия Суханцева рассказала, что на протяжении пяти лет столичные клиенты все чаще интересуются квартирами более 100 и 150 квадратных метров. Она объяснила, что причина подобного в том, что в последние годы жилые комплексы высокобюджетного сегмента стали чаще строить за пределами Третьего транспортного кольца. За счет большей удаленности от центра квартиры в них стоят дешевле, и у потенциальных покупателей есть возможность улучшить свои жилищные условия и купить объекты большего метража за меньшие деньги.

В октябре аналитики риелторской компании Est-a-Tet пришли к выводу, что на объекты комфорт-класса в Москве метражом до 35 «квадратов» пришлось 28 процентов от общего спроса, при этом он был на семь процентов ниже, чем доля предложения. Показатель спроса на квартиры от 35 до 45 квадратных метров составил 27 процентов, а предложение отстало от него на пять процентов.