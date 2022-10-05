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Махачев назвал способ победить Оливейру

Ислам Махачев заявил, что в победной серии Чарльза Оливейры не было тяжелых боев
Ислам Махачев.

Ислам Махачев.. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев назвал способ победить бразильца Чарльза Оливейру в предстоящем поединке. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Надо сделать так, чтобы Оливейра чувствовал себя некомфортно. Все его поражения в UFC — это когда он уходил в глубокие воды, когда пульс уже за 200 становится», — объяснил боец. Он добавил, что бразилец стал лучше драться в стойке. При этом россиянин отметил, что все же имеет преимущество над соперником в этом компоненте.

Махачев также заявил, что в нынешней победной серии Оливейры не было тяжелых боев. «Не было человека, который мог с ним спокойно побороться или сопротивляться в борьбе», — сказал он.

Поединок Махачева и Оливейры возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 23 октября. Спортсмены поспорят за вакантный титул чемпиона организации в легком весе. Махачев провел в UFC 12 поединков, потерпел одно поражение и одержал 11 побед (из них десять подряд). В активе Оливейры 30 боев в UFC, 8 поражений и 21 победа (из них 11 подряд). Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Ксения Курашкина
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