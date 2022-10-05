Месси обновил рекорд в Лиге чемпионов

Лионель Месси забил сороковой команде в Лиге чемпионов, обновив рекорд турнира

Аргентинский нападающий французского ПСЖ Лионель Месси забил мяч в матче с «Бенфикой» и обновил рекорд Лиги чемпионов. Об этом в Twitter сообщает Opta.

Португальская команда стала сороковой, чьи ворота форвард поразил в Лиге чемпионов. Предыдущее достижение — 39 клубов — тоже принадлежало аргентинцу. На втором месте по этому показателю идет португалец Криштиану Роналду. Он забивал 38 различным командам в турнире.

Благодаря голу «Бенфике» Месси установил еще один рекорд, став единственным футболистом, который отправлял мяч в ворота соперника в 18 сезонах Лиги чемпионов. Он опередил форварда «Реала» Карима Бензема, который отличился в 17 сезонах.

Месси перешел в ПСЖ в августе 2021 года на правах свободного агента. Его контракт с французской командой рассчитан до 2023 года. Минувший сезон стал для него дебютным вне «Барселоны», за которую он выступал на протяжении всей карьеры. В составе команды каталонцев форвард десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды завоевывал кубок Лиги чемпионов.

