В Кремле отреагировали на заявления Пентагона об ударах РСЗО из США по Крыму

Песков: заявления об ударах по Крыму РСЗО из США подтверждают их вовлеченность в конфликт

Заявления Пентагона о возможных ударах американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Крыму подтверждают вовлеченность США в конфликт на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Таким образом в Кремле отреагировали на слова американского министра обороны Лоры Купер, которая заявила, что поставленные Киеву из США снаряды GMLRS для РСЗО HIMARS способны добивать до большинства целей на поле боя, в том числе и до Крыма.

По словам Пескова, такие заявления «и прямо, и косвенно» подтверждают вовлеченность Соединенных Штатов в конфликт России и Украины, «что создает чрезвычайно и чрезвычайно опасную ситуацию».

В свою очередь, 4 октября президент США Джо Байден сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о выделении нового пакета военной помощи. По его словам, Вашингтон предоставит Киеву 625 миллионов долларов, а также РСЗО HIMARS, артиллерийские системы, боеприпасы и бронетехнику.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на угрозы удара НАТО по Крыму. «Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее», — парировал политик.