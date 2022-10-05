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Кремль заявил об отсутствии противоречий в итогах соцопросов россиян

Песков: противоречий в итогах соцопросов о поддержке Путина и доверии референдумам нет

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии противоречий в результатах социологических опросов на тему поддержки лично главы государства Владимира Путина и на тему доверия итогам референдумов. Об этом в среду, 5 октября, сообщает ТАСС.

«Давайте оставим этот ответ социологам, пусть они результаты своих исследований объясняют», — добавил пресс-секретарь президента России, комментируя слова о том, что, согласно соцопросам, число поддерживающих Путина россиян немного больше.

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Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, прошли с 23 по 27 сентября. Церемония подписания договоров состоялась в пятницу, 30 сентября, в Кремле.

5 октября Владимир Путин подписал законы о принятии новых территорий в состав страны и назначил временно исполняющих обязанности глав этих регионов.

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Евгения Куликова
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