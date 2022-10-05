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Олимпийский чемпион и призер Игр по борьбе получили повестки в военкомат

Глава ФСБР Мамиашвили заявил, что два члена сборной России получили повестки в военкомат
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Михаил Мамиашвили

Михаил Мамиашвили. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал о получении повесток в военкомат членами национальной сборной. Его слова приводит РИА Новости.

«Из состава команды спортсмены получают повестки, отмечают и продолжают заниматься. Были два парня. Один олимпийский чемпион, а второй — призер [Игр]», — заявил глава ФСБР. Мамиашвили отметил, что списки атлетов были направлены в Министерство спорта для дальнейшего взаимодействия с Министерством обороны.

Ранее сообщалось, что российскому скелетонисту Владиславу Марченкову, получившему повестку 2 октября, была предоставлена отсрочка. «Предоставил все необходимые документы и справки, в том числе о своей спортивной специальности и о том, что у меня жена в положении. Они будут рассматривать эти документы, теперь я должен буду снова прийти 10 октября», — рассказал спортсмен.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Андрей Стрельцов
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