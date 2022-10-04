Российский скелетонист пришел в военкомат и получил отсрочку
Российский скелетонист Владислав Марченков пришел в военкомат по повестке. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации источника, спортсмен явился с вещами, но получил временную отсрочку от призыва до 10 октября.
«Предоставил все необходимые документы и справки, в том числе о своей спортивной специальности и о том, что у меня жена в положении. Они будут рассматривать эти документы, теперь я должен буду снова прийти 10 октября», — рассказал Марченков.
О том, что Марченков получил повестку, сообщалось 2 октября. Сам спортсмен заявил, что выступает за ЦСКА и является рядовым запаса.
Россиянин — член сборной России и участник Олимпийских игр. В 2018 году в Пхенчхане Марченков занял 15-е место.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.