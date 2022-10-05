Путин утвердил ратификацию договоров о принятии четырех регионов в состав России

Путин утвердил ратификацию договоров о принятии четырех новых регионов в состав России

Президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой-информации.

Из договоров следует, что пределы субъектов будут определяться границами, существовавшими «на день их образования и принятия» в состав России. До избрания глав новых регионов ими будут руководить временно исполняющие обязанности — Путин уже подписал указы об их назначении.

Во вторник, 4 октября, Совфед одобрил конституционные законы о вхождении в состав России четырех новых регионов. До этого верхняя палата парламента ратифицировала договоры о принятии четырех регионов в состав России.

30 сентября в Кремле президент Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав России четырех новых регионов. До этого на их территориях с 23 по 27 сентября прошли референдумы.