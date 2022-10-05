Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Иран испытал межорбитальный буксир «Саман»

Иран провел испытательный запуск межорбитального буксира «Саман»

Фото: Iranian Defense Ministry / AP

Иранское космическое агентство совместно с Организацией аэрокосмической промышленности Минобороны страны провело испытательный запуск межорбитального буксира «Саман». Об этом сообщает агентство IRNA.

Пробную систему успешно запустили и испытали. «Саман» позволит перемещать космические аппараты с одной орбиты на другую. Отмечается, что работоспособность подсистем буксира проверили в условиях, близких к космическим. Система также несла суборбитальный космический зонд.

В министерстве информационно-коммуникационных технологий страны заявили, что технологии, которые задействовали при разработке буксира, имеются в распоряжении лишь небольшого числа стран.

В сентябре стало известно, что Иран работает над созданием спутника «Аят», который сможет прогнозировать землетрясения, наводнения и оползни.

В августе с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1б» с созданным для Ирана спутником дистанционного зондирования Земли «Хайям».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Пушилин заявил об отступлении ВСУ из Артемовска
В России отменили приговор похитившему один миллиард рублей украинскому хакеру
Синоптик объяснил столбы желтого света в Москве и Белгороде
Литва и НАТО проведут военные учения около Куршской косы
Американская футболистка «Локомотива» назвала оправдавшийся стереотип о русских
Иран испытал межорбитальный буксир «Саман»
Мэр Горловки заявил об обстреле исправительной колонии со стороны ВСУ
Командир отряда назвал условие для возобновления наступления ВС России
Раскрыто отношение принцев Гарри и Уильяма к королеве-консорту Камилле
Телезвезду подняли на смех в сети за обилие неудачного фотошопа на новом снимке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.