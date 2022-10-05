Иран испытал межорбитальный буксир «Саман»

Иран провел испытательный запуск межорбитального буксира «Саман»

Иранское космическое агентство совместно с Организацией аэрокосмической промышленности Минобороны страны провело испытательный запуск межорбитального буксира «Саман». Об этом сообщает агентство IRNA.

Пробную систему успешно запустили и испытали. «Саман» позволит перемещать космические аппараты с одной орбиты на другую. Отмечается, что работоспособность подсистем буксира проверили в условиях, близких к космическим. Система также несла суборбитальный космический зонд.

В министерстве информационно-коммуникационных технологий страны заявили, что технологии, которые задействовали при разработке буксира, имеются в распоряжении лишь небольшого числа стран.

В сентябре стало известно, что Иран работает над созданием спутника «Аят», который сможет прогнозировать землетрясения, наводнения и оползни.

В августе с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1б» с созданным для Ирана спутником дистанционного зондирования Земли «Хайям».