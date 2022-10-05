В России оценили объемы утечек газа из «Северных потоков»

Аналитик ФНЭБ Гривач: назвать точный объем утечки газа из «Северных потоков» пока нельзя

Назвать точные объемы газа, которые утекли в результате подрыва «Северных потоков», на данный момент нельзя — для этого необходимо провести большие исследования, что пока не представляется возможным. Тем не менее уже известно, что на момент ЧП в газопроводах находилось порядка 800 миллионов кубометров газа. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Москва настаивает на международном расследовании утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин. По словам Гривача, соответствующее расследование уже начали проводить Швеция и Дания, но имеется ряд сомнений в их объективности.

«Сколько именно газа утекло, сказать сложно, — сказал аналитик. — Часть может все еще находиться в трубе с водяной пробкой, но извлечь ее, скорее всего, технически будет очень сложно. Представители "Газпрома", выступая на Совбезе ООН, сказали, что в поврежденных нитках на момент ЧП находилось около 800 миллионов кубометров газа. Сколько из них уже попало в Балтийское море, в атмосферу, сказать нельзя — для этого нужны данные мониторинга, которых пока нет».

Как отметил Гривач, еще не предоставлено никаких результатов расследований. На место ЧП не допускают никого, кроме представителей Швеции и Дании.

«Есть определенные сомнения в том, что они окажутся способны провести беспристрастное расследование. Особенно, если в процессе выяснится, что к произошедшему причастны их союзники, — подчеркнул собеседник "Ленты.ру". — Наиболее очевидной стороной, заинтересованной в диверсии, конечно, являются американцы. Но, конечно, есть и вероятность того, что диверсию устроили именно для того, чтобы подставить Штаты».

Напомним, утечки произошли сразу на двух ветках российских экспортных газопроводов 26 сентября. Германия, Дания и Швеция предполагают, что могла произойти диверсия.

