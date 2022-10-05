Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В Москве стали меньше интересоваться покупкой квартир

«БЕСТ-Новострой»: спрос на покупку квартир в новостройках Москвы снизился на 46 процентов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

С 21 сентября 2022 года в Москве резко снизилось количество запросов на покупку квартир и апартаментов в новостройках. О том, что в столице стали меньше интересоваться приобретением жилья, рассказали эксперты в сфере недвижимости, сообщает «Коммерсантъ».

По данным компании «БЕСТ-Новострой», к 4 октября количество запросов снизилось на 46 процентов относительно аналогичного периода 2021 года. В группе компаний «Родина» зафиксировали уменьшение интереса на 30-40 процентов. Подобную динамику подтвердили другие представители рынка, добавив, что существенное снижение запросов коснулось элитных объектов.

Материалы по теме:
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022
Без сдачи. В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
Без сдачи.В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
3 августа 2022

Специалисты подчеркнули, что обычно осенью спрос на квартиры в новостройках выше, чем летом. С подобной ситуацией, когда продажи снизились в сентябре, рынок столкнулся впервые. По прогнозам экспертов, сокращение спроса может оказаться долгосрочной тенденцией, а за год первичный рынок Москвы потеряет 10-20 процентов интереса покупателей.

Ранее эксперты заметили, что после начала частичной мобилизации москвичи бросились избавляться от жилья. В первую неделю число заявок на срочную продажу квартир на вторичном рынке столицы выросло втрое. При этом в первые четыре дня после начала мобилизации спрос уменьшился на 20 процентов.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Путин подписал законы о вхождении в состав России четырех регионов
ФСБ уличила в коррупции замначальника полиции ГУ МВД по Красноярскому краю
Обстановка в московском H&M после информации о закрытии попала на видео
Россия собралась возобновить авиасообщение с четырьмя азиатскими странами
Путин утвердил ратификацию договоров о принятии четырех регионов в состав России
Россиянина задержали за убийство бывшей жены ударом ножа в грудь
Совбез заявил о возросшем риске удара беспилотниками по объектам в Крыму
Российский губернатор высказался о сроках отправки мобилизованных в зону СВО
Австрия предложила принять переговоры по урегулированию на Украине
Диетолог посоветовала некоторым людям не пить воду во время еды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.