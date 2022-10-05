В Twitter подтвердили получение письма от Маска о желании купить соцсеть

В Twitter подтвердили получение письма от Маска о желании купить соцсеть за $54,2 за акцию

Представитель Twitter заявил, что письмо от основателя Tesla и SpaceX Илона Маска о желании завершить сделку по приобретению соцсети действительно было получено. Об этом во вторник сообщает Reuters.

По его данным, в этом письме подтверждается намерение предпринимателя купить компанию по цене 54,2 доллара за акцию.

Ранее сообщалось, что Маск снова захотел купить Twitter. По данным собеседников Bloomberg, предприниматель сделал данное предложение в письме Twitter. На этом фоне стоимость акций соцсети взлетала на 15 процентов.

25 апреля основатель Tesla и SpaceX заключил с компанией Twitter соглашение о ее приобретении за 44 миллиарда долларов. Сделка должна была закрыться до конца года, однако 9 июля предприниматель от нее отказался.