Перечислены темы телефонного разговора Зеленского и Байдена

Политолог Бышок: поддержка Украины, в том числе военная, продолжается и будет продолжаться

Нет оснований считать, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре сказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что США больше не будет поддерживать Киев, считает кандидат политических наук Станислав Бышок. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил темы разговора двух президентов.

Важные для США и Украины темы

Президент США Джо Байден поговорил по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Американский глава государства уточнил, что Вашингтон выделит Киеву 625 миллионов долларов на цели обеспечения безопасности. Байден также пообещал Зеленскому продолжать поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Еще одной темой, затронутой во время телефонного разговора Байдена и Зеленского, стало присоединение новых территорий к России. Американский президент пообещал украинскому коллеге, что США никогда не признают итоги референдума.

Это принципиальные вопросы. Это подтверждение позиции США. Она не меняется. Она не признает не только Крым, но и смену суверенитета над другими территориями Станислав Бышок политолог

«В России есть такое заблуждение, что на Западе, в частности в США, все про деньги. И если там денег становится меньше из-за поддержки Украины или становится сложно с газом, то тут же они все переиграют и будут заключать новое соглашение с Россией, восстановят "Северные потоки" и так далее. Но это неправда», — заявил Бышок.

Риски помощи

Политолог уверен, что западные политики понимают все риски, когда выделяют военную и финансовую помощь Киеву.

«Понимание того, что поддержка Украине сопряжена с определенными экономическими сложностями, — это очевидная вещь, которую все политики проговаривают. Поддержка Украины, в том числе военная поддержка, продолжается и будет продолжаться», — сказал политолог.

Другое дело, что стопорятся санкции против России, которые касаются вопросов финансового характера, связанного с безопасностью Европы Станислав Бышок политолог

«Но это, как говорится, два разных трека. Нежелание мерзнуть никак не про Россию. Оно никак не про отказ поддерживать Киев. Оно про то, чтобы каким-то образом развести помощь Украине и соблюдение своих интересов, связанных с теплом», — считает он.

Помощь Украине от США

Бышок убежден, что нет повода полагать, что это будет последняя помощь Украине со стороны США.

Нет оснований считать, что Байден в разговоре с Зеленским сказал, что это последняя поддержка Станислав Бышок политолог

«Вера в растущие противоречия внутри Запада никогда не срабатывает. Противоречия есть, но они не по нашу душу», — заключил политолог.

1 октября стало известно, что Байден выделил Украине 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи. Средства будут выделены в рамках закона о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года.