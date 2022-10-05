Володин напомнил россиянам о госдолге США

Володин заявил об отсутствии планов США по возвращению госдолга в 31 триллион долларов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о грозящем лопнуть пузыре, надуваемом при помощи долларового печатного станка. Таким образом он в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения о превышении госдолга США отметки в 31 триллион долларов.

Он напомнил, что заимствования Вашингтона превышают 30 процентов мирового ВВП, и предположил, что возвращать их США не планируют. Вместо этого, уверен Володин, Белый дом захочет решить свои проблемы за чужой счет, и сейчас это Евросоюз.

При этом спикер Госдумы утешил россиян тем, что суверенные государства, избавленные от зависимости от доллара США, в том числе Россия, пострадают меньше других.

Государственный долг США по состоянию на 3 октября достиг 31 123 887 781 401 доллар, сообщило ранее Министерство финансов страны. Держателями большей части долговых обязательств являются частные лица, на их долю приходится более 24 триллионов долларов.

Спрос на госдолг США высок в связи с уверенностью инвесторов в способности страны исполнять свои обязательства. Облигации не предполагают моментального возвращения, а состояние американской экономики не вызывает опасения у покупателей.

Минфин России отказался от проведения аукционов по продаже облигаций в марте этого года, после ввода российских войск на территорию Украины. В сентябре ведомство смогло провести успешные торги, но после объявления мобилизации желающих покупать российский госдолг не нашлось.