Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Экс-директор «Зимней вишни» признан виновным в даче взятки главе Госстройнадзора

Суд признал экс-директора «Зимней вишни» виновным в даче взятки главе Госстройнадзора

Фото: СК РФ / РИА Новости

Суд признал бывшего гендиректора российского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского виновным в даче взятки взятки начальнику инспекции Государственного строительного надзора. Об этом в среду, 5 октября, сообщает ТАСС.

Ранее Вишневский признал вину в содеянном. В последнем слове он попросил суд о минимальном наказании и сказал, что осознает все допущенные ошибки. Также он уточнил, что управлял торговым центром до 2016 года, а трагедия произошла спустя два года после его увольнения.

По данным следствия, он передал главе регионального Госстройназдора семь миллионов рублей. Это позволило гендиректору реконструировать торговый центр без разрешения на строительство. В ходе реконструкции был нарушен утвержденный проект, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. В результате они установлены не были.

24 декабря сообщалось, что Центральный районный суд Кемерова вынес приговор главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Ей дали 18 лет лишения свободы за злоупотребление полномочиями при строительстве ТЦ и получение взятки в размере семи миллионов рублей.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 79 человек пострадали. Возгорание произошло из-за протекающей крыши: вода залила светильник, произошло замыкание. В здании ТЦ не работала пожарная сигнализация и не функционировали пожарные выходы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Путин подписал законы о вхождении в состав России четырех регионов
Россия собралась возобновить авиасообщение с четырьмя азиатскими странами
Путин утвердил ратификацию договоров о принятии четырех регионов в состав России
Россиянина задержали за убийство бывшей жены ударом ножа в грудь
Совбез заявил о возросшем риске удара беспилотниками по объектам в Крыму
Российский губернатор высказался о сроках отправки мобилизованных в зону СВО
Австрия предложила принять переговоры по урегулированию на Украине
Диетолог посоветовала некоторым людям не пить воду во время еды
В Москве стали меньше интересоваться покупкой квартир
Москвичка раскрыла отношение жителей столицы к уборщицам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.