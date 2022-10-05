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Американская футболистка «Локомотива» назвала оправдавшийся стереотип о русских

Американская футболистка Кайлан Уиллиамс заявила, что русские люди бывают недружелюбными
Кайлан Уиллиамс

Кайлан Уиллиамс. Фото: @lokowomen

Американская футболистка московского «Локомотива» Кайлан Уиллиамс в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» назвала оправдавшийся стереотип о русских.

«Некоторые стереотипы о России определенно подтверждаются. Например, о том, что россияне недружелюбные. В продуктовом магазине незнакомец вполне может начать грубо толкать тебя тележкой, потому что думает, что ты слишком медленный», — заявила спортсменка. Она добавила, что не считает, что в этой черте русского характера есть что-то экстремальное, так как столкнуться с подобным можно в любой стране.

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Также Уиллиамс назвала ключевое отличие образа жизни россиян и американцев. «Как по мне, в России люди больше времени проводят на работе. В США рабочие дни, как правило, с понедельника по пятницу, а в России, мне кажется, у многих только один выходной в неделю», — заключила футболистка.

Уиллиамс выступает за «Локомотив» с 2021 года. В минувшем сезоне с клубом она выиграла чемпионат России.

Андрей Стрельцов
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