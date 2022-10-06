Отношениям Украины и США предрекли осложнение из-за убийства Дугиной

Политолог Кортунов исключил разногласия США и Украины из-за дела об убийстве Дугиной

США не перестанут поддерживать Украину, если подтвердится ее причастность к убийству политолога и журналистки Дарьи Дугиной. Однако это может осложнить отношения Киева и Вашингтона по некоторым направлениям. Об этом «Ленте.ру» заявил генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Отношения Украины и США

В случае, если информация The New York Times о том, что убийство Дугиной санкционировали власти Украины, окажется достоверной, это вряд ли станет разрушительным ударом для отношений с США, считает политолог.

«Сейчас мы имеем дело только с утечкой The New York Times, никаких официальных заявлений на эту тему не было. Если эта версия подтвердится, это может вызвать некоторые осложнения в сотрудничестве по линии разведки. Но на фоне стратегического противостояния с Россией эти осложнения не приведут к каким-то серьезным изменениям американо-украинских отношений в ближайшем будущем. Соединенные Штаты все равно продолжат оказывать поддержку, исходя из того, что возможны какие-то недопонимания», — описал ситуацию Андрей Кортунов.

Версия Украины

При этом власти Украины в дальнейшем продолжат придерживаться ранее озвученной ими версии о непричастности к гибели журналистки, считает политолог.

Официальная позиция Украины состоит в том, что она не имеет отношения к этому теракту. Они отрицают по-прежнему даже косвенную причастность Украины к этому преступлению. Наверное, такая позиция и дальше будет сохраняться Андрей Кортунов политолог

«В Киеве говорят, что им это не нужно, это не их методы, это не имеет никакой практической ценности для Украины, поэтому нет мотива такое делать. Это официальная линия, но, если с ней не соглашаться, можно высказывать самые различные предположения, зачем это было нужно. Например, что это психологический акт, запугивание российских общественных деятелей, которые поддерживают специальную военную операцию и так далее», — заключил Андрей Кортунов.

Гибель Дугиной

По данным The New York Times, американская разведка уверена, что убийство Дарьи Дугиной санкционировали власти Украины. Собеседники издания утверждают, что в Вашингтоне не были в курсе готовящегося преступления. Если бы США было известно об этом, они бы выступили против. После случившегося Вашингтон «вынес предупреждение» украинским партнерам. Ряд американских чиновников при этом считают, что целью покушения была не сама Дугина, а ее отец, философ, общественный деятель и идеолог «евразийства» Александр Дугин.

29-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа, когда возвращалась с фестиваля «Традиция». Внедорожник, в котором она находилась, взорвался и загорелся.

22 августа ФСБ сообщила о раскрытии дела. Виновной в убийстве российские спецслужбы назвали гражданку Украины Наталью Вовк, которая после случившегося выехала из России в Эстонию. Позднее стало известно, что преступление вместе с ней готовил еще 43-летний гражданин Украины Богдан Цыганенко.