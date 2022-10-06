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Описаны характеристики поставляемых для HIMARS снарядов

Эксперт Леонков описал характеристики поставляемых для HIMARS управляемых снарядов GMLRS

Фото: Evgeniy Maloletka / Reuters

Управляемые реактивные снаряды GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), которые США поставляют на Украину для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, могут использовать в других моделях РСЗО. О характеристиках боеприпасов «Известиям» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что снаряды семейства GMLRS являются высокоточными, а их дальность составляет 120-150 километров. Эти боеприпасы подходят к HIMARS, а также пусковым установкам РСЗО M270 MLRS и MARS 2, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.

Семейство управляемых реактивных снарядов GMLRS калибра 227 миллиметров разработала компания Lockheed Martin в 2005 году. Боеприпасы получили инерциальную систему наведения с коррекцией по GPS.

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Ранее бывший главком Сухопутных войск генерал-полковник Владимир Чиркин предположил, что на удары РСЗО HIMARS можно ответить лазерным комплексом «Пересвет», который способен поражать любые летательные аппараты.

В сентябре издание The Wall Street Journal сообщило, что поставленные Украине РСЗО HIMARS ремонтируют в дистанционном режиме с территории Польши.

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Даниил Иринин
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