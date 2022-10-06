Описаны характеристики поставляемых для HIMARS снарядов

Эксперт Леонков описал характеристики поставляемых для HIMARS управляемых снарядов GMLRS

Управляемые реактивные снаряды GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), которые США поставляют на Украину для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, могут использовать в других моделях РСЗО. О характеристиках боеприпасов «Известиям» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что снаряды семейства GMLRS являются высокоточными, а их дальность составляет 120-150 километров. Эти боеприпасы подходят к HIMARS, а также пусковым установкам РСЗО M270 MLRS и MARS 2, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.

Семейство управляемых реактивных снарядов GMLRS калибра 227 миллиметров разработала компания Lockheed Martin в 2005 году. Боеприпасы получили инерциальную систему наведения с коррекцией по GPS.

Ранее бывший главком Сухопутных войск генерал-полковник Владимир Чиркин предположил, что на удары РСЗО HIMARS можно ответить лазерным комплексом «Пересвет», который способен поражать любые летательные аппараты.

В сентябре издание The Wall Street Journal сообщило, что поставленные Украине РСЗО HIMARS ремонтируют в дистанционном режиме с территории Польши.