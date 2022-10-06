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Власти раскрыли ежедневные потери ВСУ на херсонском направлении

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил, что ВСУ теряют до 300 военных ежедневно

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют на херсонском направлении до 300 военных. Такие цифры раскрыл замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

«У них каждый день по 300 человек убивают. Каждый день. Они же лезут, эти танки, около 42 танков заехало. У них постоянные потери», — рассказал он.

5 октября власти Херсонской области заявили, что все контрнаступления украинских войск бесполезны и сопровождаются неоправданными жертвами. Стремоусов также указал, что российские военные сдерживают наступление, поэтому до Херсона ВСУ не дойдут.

Ранее заместитель начальника управления Росгвардии по Чеченской республике полковник Султан Рашаев выразил мнение, что попытки прорыва обороны Херсонской области ВСУ являются безуспешными, и назвать их контрнаступлением нельзя. По его словам, на передовых рубежах оборону держат спецназ «Ахмат» совместно с войсками Минобороны.

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Алина Гончарова
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