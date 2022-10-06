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Мурашко заявил о тяжелом состоянии двух раненых при стрельбе в школе Ижевска

Мурашко заявил, что двое раненых при стрельбе в школе Ижевска в тяжелом состоянии

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Двое пострадавших при стрельбе в школе №88 в Ижевске находятся в наиболее тяжелом состоянии. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

«Наиболее тяжелые двое пациентов находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких. Это дети с огнестрельными ранениями», — сказал Мурашко.

По словам министра, всего под наблюдением врачей в больницах остаются 16 пациентов, среди которых 14 детей.

Стрельба в удмуртской школе произошла 26 сентября. По последним данным Следственного комитета, погибли 17 человек, среди которых 11 детей. Пострадали 24 человека, 22 из них — несовершеннолетние. Часть из них уже выписали из больниц.

Нападавшим оказался житель Ижевска Артем Казанцев — он покончил с собой. Мужчина 1988 года рождения ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. О мотивах его поступка неизвестно.

Семьям погибших при стрельбе в российской школе выплатят по миллиону рублей. Власти Удмуртии сообщили, что пострадавшим, получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, положены выплаты по 500 тысяч рублей.

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Анастасия Шейкина
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