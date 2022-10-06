В Кремле оценили отмену отстранения российских боксеров

Дмитрий Песков назвал отмену отстранения российских боксеров положительной новостью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил отмену отстранения российских боксеров. Его слова приводит РБК.

Представитель Кремля назвал эту новость положительной. «Это дополнительный импульс для наших спортивных властей продолжать усилия по отстаиванию интересов атлетов», — заявил он. Песков отметил, что это редкий пример успешной борьбы за права спортсменов.

5 октября стало известно, что Международная ассоциация бокса (IBA) допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсмены будут выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

В марте этого года IBA запретила россиянам участвовать в международных турнирах. Организация отстранила спортсменов и официальных лиц, в том числе судей, принадлежащих к национальным федерациям России и Белоруссии.