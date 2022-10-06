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Саудовский министр отказался разговаривать с журналистом Reuters из-за России

Саудовский министр энергетики бен Сальман отверг вопрос журналиста Reuters из-за России

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бен Сальман отказался разговаривать с журналистом Reuters, обвинил его в публикации ложных материалов и напомнил о статье про переговоры Эр-Рияда с Москвой. Видео встречи публикует RT.

Министр отказался отвечать на вопрос журналиста во время пресс-конференции ОПЕК+ 5 октября. В частности, его возмутил материал агентства о том, что Саудовская Аравия и Россия якобы договорились о ценах в 100 долларов за баррель нефти, поясняет издание Oil and Gas Middle East (принадлежит медиагруппе из ОАЭ).

«В тот день, когда ваша история вышла в свет, никто из России не разговаривал со мной, и я не разговаривал ни с кем в России... Я потратил 20 минут, объясняя в Дубае одной из ваших уважаемых коллег — вернее 25 минут, — почему мы, Саудовская Аравия, против манипулирования ценами. И эти 25 минут прошли впустую», — заявил министр.

На той же встрече страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти с ноября текущего года. Страны должны будут уменьшить производство на два миллиона баррелей в сутки.

Виктория Кондратьева
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