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Комитет Госдумы обсудит с Минобороны вопросы снабжения мобилизованных

Депутат Гурулев: комитет Госдумы обсудит с Минобороны вопросы снабжения мобилизованных
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Профильный комитет Государственной Думы 17 октября на закрытых слушаниях обсудит с двумя заместителями министра обороны вопросы снабжения мобилизованных россиян формой и оружием. Об этом заявил депутат нижней палаты парламента Андрей Гурулев, сообщает в четверг, 6 октября, РИА Новости.

Ранее 6 октября сообщалось, что председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его коллега из комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обратились в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с проблемами снабжения тыла.

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Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин потребовал разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации, отметив, что это касается организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов.

Глава государства объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября.

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Игорь Дмитров
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