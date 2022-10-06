Депутат Гурулев: комитет Госдумы обсудит с Минобороны вопросы снабжения мобилизованных

Профильный комитет Государственной Думы 17 октября на закрытых слушаниях обсудит с двумя заместителями министра обороны вопросы снабжения мобилизованных россиян формой и оружием. Об этом заявил депутат нижней палаты парламента Андрей Гурулев, сообщает в четверг, 6 октября, РИА Новости.

Ранее 6 октября сообщалось, что председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его коллега из комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обратились в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с проблемами снабжения тыла.

Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин потребовал разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации, отметив, что это касается организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов.

Глава государства объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября.