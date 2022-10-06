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МИД Казахстана назвал жестким разговор с российским послом

МИД Казахстана заявил о жестком разговоре с послом РФ о ситуации с украинским дипломатом
Петр Врублевский

Петр Врублевский. Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Разговор с послом России Алексеем Бородавкиным по поводу ситуации вокруг украинского дипломата можно назвать довольно жестким. Об этом РИА Новости сообщили в МИД Казахстана.

«Посол был вызван в МИД на серьезный разговор. Обсудили высказывание официального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства», — указали во внешнеполитическом ведомстве.

8 сентября посол Украины в Казахстане Петр Врублевский покинул Казахстан по требованию властей и уехал в Польшу. До этого дипломата вызвали в МИД из-за его призывов убивать русских. Позже Врублевский официально принес извинения за свои слова и ушел в отпуск. При этом власти Казахстана отклонили требование России выслать украинского посла.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Захарова заявила, что казахстанская сторона обещала выслать украинского дипломата из страны в сжатые сроки, однако этого не сделала. Она указала, что Москва рассчитывает на то, что Казахстан как можно скорее выдворит «этого одиозного националиста». После слов дипломата российский посол Алексей Бородавкин был вызван в МИД Казахстана, где обсуждалась ситуация вокруг Петра Врублевского.

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Алина Гончарова
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