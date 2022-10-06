Россия отказалась терпеть угрозы от США по поводу ее действий на Украине

Посол Антонов заявил, что РФ не потерпит угроз от США по поводу ее действий на Украине

Посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала заявил, что Россия готова вести диалог с США только на равноправной основе и не потерпит риторику угроз от Вашингтона по поводу своих действий на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что в таком тоне разговаривать с Россией нельзя. Дипломат в ответ на предупреждения американских властей о невероятных катастрофических последствиях за действия Москвы на Украине российская сторона «твердо отвергла бы такой тон» и посыл Вашингтона и не стала бы оправдываться. «Мы готовы говорить с американцами, но только на равных», — заключил дипломат.

Ранее Антонов заявил, что российские дипломаты в контакте с американскими коллегами пытаются донести, что Москва будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. По его словам, Россия будет и дальше защищать Крым, а также новые территории как неотъемлемую часть своей страны.