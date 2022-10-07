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Названы отличия между iPhone 14 и 14 Plus

Журналисты IT-изданий опубликовали первые обзоры на iPhone 14 Plus

Фото: Carlos Barriaa / Reuters

Новый смартфон iPhone 14 Plus оказался телефоном с самой большой автономностью в линейке Apple. Об этом, в частности, сообщает издание The Verge.

6 октября журналисты IT-медиа опубликовали первые обзоры на iPhone 14 Plus. Девайс поступил в продажу последним из всех новых девайсов Apple. Популярный YouTube-блогер Маркес Браунли заявил, что 14 Plus можно описать четырьмя словами — «больший экран и большая батарея». По словам автора, аппарат отличаются высокой степень автономности.

Главными отличиями между iPhone 14 Plus и iPhone 14, который стоит на 100 долларов дешевле, специалисты назвали 6,7-дюймовый дисплей и увеличенный аккумулятор. По словам журналистки The Verge, она впервые пользовалась смартфоном Apple, который может проработать трое суток на одном заряде аккумулятора: «Я не могу вспомнить, когда в последний раз я использовал iPhone, который с комфортом выдержал несколько дней использования».

Авторы обзоров отметили, что девайс имеет увеличенный экран и аккумулятор, однако остальные его характеристики относительно скромные — дешевые материалы, двойная камера, базовый процессор. Однако журналисты Engadget подчеркнули, что раньше пользователи Apple, которые хотели обладать телефоном с большим экраном, должны были приобретать дорогие модели серии Pro. «С 14 Plus вы можете получить экран того же размера, не платя за модные функции, которые вам могут не понадобиться», — отметили специалисты.

В середине сентября журналисты IT-изданий опубликовали первые обзоры на смартфоны iPhone 14, 14 Pro и 14 Pro Max. Авторы рассказали, что базовый iPhone 14 получили небольшой апгрейд, и отметили высокую производительность Pro-телефонов.

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Андрей Ставицкий
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