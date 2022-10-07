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Посольство России поговорит по телефону с задержанными на Аляске россиянами

Посольство России поговорит с россиянами, задержанными на Аляске, и окажет им содействие

Фото: Ted Raynor / imageBROKER.com / Global Look Press

Посольство России в США проведет телефонный разговор с двумя россиянами, задержанными на Аляске. Об этом рассказала заведующая консульским отделом посольства РФ в Вашингтоне Надежда Шумова, передает ТАСС.

Как отметила Шумова, о ситуации с россиянами дипломатов уведомило отделение таможенно-пограничной службы США в Анкоридже. «В ближайшее время будет организован телефонный разговор с соотечественниками, оказано необходимое им консульско-правовое содействие», — добавила она.

6 октября телеканал KTVA сообщил, что два человека высадились на американском острове Святого Лаврентия в Беринговом проливе. Мужчины уверяли, что приплыли из поселка Эгвекинот в Чукотском автономном округе и якобы хотели «убежать от военных». Они преодолели по морю примерно 480 километров.

В данный момент мужчины доставлены в американский город Анкоридж, штат Аляска, где с ними работают сотрудники Министерства внутренней безопасности США. Таможенная и пограничная службы страны решают, «допустим ли въезд этих лиц в Соединенные Штаты».

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Марина Совина
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