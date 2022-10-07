Avtograd news: на территории «АвтоВАЗа» скопились автомобили без деталей

На территории российского автоконцерна «АвтоВАЗ» скопилось множество выпущенных без деталей автомобилей — отсутствуют бамперы, ремни безопасности, провода головной оптики. Дефицит комплектующих заметил паблик Avtograd news, который неоднократно предоставлял инсайдерскую информацию с предприятия.

Кроме того, модели Granta выпускаются без электроусилителя руля, а в комплектации, где система не предусмотрена, отсутствует эластичная соединительная муфта вала рулевой колонки производства Балаковского завода. Авторы группы заявляют, что в настоящее время «некомплектными» являются «сто процентов сходящих с конвейера "АвтоВАЗ" автомобилей», которые после выпуска складируются на территории предприятия.

Несмотря на то что концерн переживает не лучшие времена из-за нехватки необходимых запчастей, проблемы будут решены в скором времени, считает Avtograd news. «Без сомнения, все шероховатости будут преодолены в скором времени и автомобили найдут своих хозяев», — указано в сообщении.

В последнее время продажи «АвтоВАЗа» резко выросли. В сентябре компания продала на 20,1 процента машин больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. В частности, в последнюю неделю месяца продажи Lada в России на фоне ухода из страны иностранных производителей достигли рекордного 41 процента от числа всех проданных в стране автомобилей.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов назвал автомобили отечественного производства Lada максимально адаптированными для России, отвечающими всем современным трендам по набору опций и комплектаций, а саму марку охарактеризовал как устремленную в будущее.