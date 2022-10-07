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Ведущая Первого канала объявила о возвращении популярного шоу

Телеведущая Жанна Бадоева объявила о возвращении программы «Жизнь других»

Кадр: Жанна Бадоева Жизнь Других / YouTube

Телеведущая Жанна Бадоева объявила о возвращении популярного шоу Первого канала «Жизнь других». Анонс нового выпуска программы о путешествиях был опубликован на ее YouTube-канале в минувший четверг, 6 октября.

Отмечается, что новый выпуск будет посвящен мексиканскому городу Канкун. Он появится на YouTube-канале Бадоевой утром 9 октября.

«Жизнь других» также вернется в эфир Первого канала. Как следует из информации на сайте телеканала, выпуск про Канкун покажут 9 октября в 10:15 мск.

В программе «Жизнь других» Бадоева посещает разные страны и ходит в гости к местным жителям. Во время интервью она задает им вопросы о традициях, кухне и многом другом. Новые выпуски шоу перестали выходить с начала февраля.

2 сентября генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что телеканал начнет постепенно возвращать в сетку вещания развлекательные программы. Уточнялось, что их будут показывать по выходным. Эрнст добавил, что большое внимание по-прежнему будет уделяться передачам общественно-политической направленности.

25 февраля Первый канал объявил об изменениях в сетке вещания на фоне спецоперации на Украине. Вместо развлекательных программ зрителям стали показывать передачи, посвященные актуальной повестке.

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Евгения Наумова
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