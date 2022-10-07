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Блогерша предложила необычный способ носить рубашки женщинам с большой грудью

Блогерша @nicolastravels предложила женщинам с большой грудью носить рубашки задом наперед

Фото: Houcine Ncib / Unsplash

Блогерша с никнеймом @nicolastravels, которая обладает большим размером груди, рассказала о трудностях при составлении гардероба и предложила своим подписчицам необычный способ носить рубашки. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Женщина объяснила, что крупный бюст сильно растягивает ткань одежды, и по этой причине многие вещи становятся неудобными в носке. «Бог наградил меня пышными формами, но часто это доставляет массу проблем», — посетовала она.

По мнению юзерши, рубашки можно удачно носить задом наперед. На опубликованных в соцсети кадрах инфлюэнсер разместила вещь перед собой и продела правую руку в рукав. После этого она перевернула оставшуюся часть расстегнутой блузки снизу вверх, расположив скрученный участок в области воротника, и продела левую руку во второй рукав. Нижнюю часть рубашки блогерша заправила в брюки.

Публикация набрала сотни лайков, и подписчики поблагодарили блогершу за лайфхак в комментариях. «Очень круто», «Спасибо!», «Ты придумала классный способ, молодец!» — похвалили они ее.

В сентябре американская блогерша Мишель раскрыла способ носить туфли на каблуках без боли. Для этого пользовательница сети посоветовала скрепить средний и безымянный пальцы скотчем.

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Карина Черных
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