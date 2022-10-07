Названы районы Москвы с самым дорогим элитным жильем

Kalinka Group: Якиманка стала районом Москвы с самым дорогим элитным жильем

По итогам сентября 2022 года районом Москвы с наиболее дорогим элитным жильем на вторичном рынке стала Якиманка. Об этом сообщили аналитики риелторской компании Kalinka Group, пишет РБК.

Средняя цена квадратного метра элитной «вторички» там составила 1,275 миллиона рублей. Отрицательная динамика показателя за год составила четыре процента. Вторым в списке районов с самым дорогим жильем эксперты назвали Хамовники — там стоимость «квадрата» на вторичном рынке оценили в 1,274 миллиона рублей. До сентября с начала текущего года этот район был лидером рейтинга, однако по итогам сентября квадратный метр элитной недвижимости в Якиманке оказался дороже, чем в Хамовниках. По сравнению с сентябрем 2021-го в последнем отрицательная динамика показателя составила девять процентов.

Замкнул тройку Гагаринский район со средней стоимостью «квадрата» в 1,204 миллиона рублей. За год цены на элитное жилье на вторичном рынке там также упали на девять процентов. Кроме того, в пятерку попали районы Арбат и Пресненский с показателями в 1,016 и 1,009 миллиона рублей за квадратный метр соответственно. В среднем по столице цена «квадрата» элитной «вторички» по итогам девятого месяца нынешнего года установилась на уровне в 1,021 миллиона рублей. За год стоимость таких квартир упала на 15 процентов.

В октябре аналитики агентства Est-a-Tet пришли к выводу, что в третьем квартале 2022 года среди районов Москвы элитное жилье больше всего подорожало в Мещанском. За год стоимость недвижимости выросла на 80 процентов, до 2,4 миллиона рублей.