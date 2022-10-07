Врачи опровергли заблуждение о безопасности электронных сигарет и вейпов

Врач Кирюшина: из электронных сигарет человек получает больше никотина, чем из обычных

Безопасность вейпов и электронных сигарет не более чем опасный миф, в частности, из якобы безникотиновых смесей для курения человек получает больше никотина, чем из обычных сигарет, предупредили врач-педиатр Екатерина Кирюшина и психиатр-нарколог Марина Калюжная. Популярное заблуждение они опровергли в беседе с «Лентой.ру».

Одноразовые электронные сигареты не сжигают табак, как обычные, они нагревают его и испаряют специальную жидкость, напомнила врач-педиатр клиники Docdeti Кирюшина.

В якобы безникотиновых смесях очень часто содержится солевой никотин, который быстрее всасывается. Это значит, что при курении электронных сигарет человек получает дозу никотина больше, чем при обычном курении. Кроме того, курильщики ограничиваются одной-двумя сигаретами за раз, а электронные устройства курят дольше и чаще Екатерина Кирюшина врач-педиатр клиники Docdeti

Также в состав жидкостей для парения входит ряд вредных веществ, которые оказывают сильное негативное влияние на здоровье. Среди них Кирюшина выделила:

диацетил — химическое вещество, вызывающее серьезное заболевание легких;

летучие органические соединения;

тяжелые металлы: никель, олово и свинец;

акролеин — гербицид, может вызвать необратимое повреждение легких.

В свою очередь, психиатр-нарколог, главный врач стационара «Гармония» Марина Калюжная добавила, что не менее вредны для легких и ароматизаторы в составе вейпов.

«Накапливаясь в легких, ароматизаторы приводят к развитию астмы, пневмонии и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, не последнюю роль в "убийстве" легких играет жирорастворимый витамин E, который часто встречается в вейпах. Его вдыхание приводит к ряду осложнений, напоминающих по симптоматике пневмонию», — объяснила врач.

Ранее сообщалось, что электронная сигарета взорвалась во рту у школьника из Тюмени.