Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
СКА
0:1
1-й период
live
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нэшвилл Предаторз
Сегодня
21:00 (Мск)
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ - регулярный чемпионат
Хоффенхайм
Сегодня
21:30 (Мск)
Вердер
Германия - Бундеслига|9-й тур
Осасуна
Сегодня
22:00 (Мск)
Валенсия
Испания - Примера|8-й тур
Адмирал
Завтра
10:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спорт

Менеджер Емельяненко высказался о причинах ухода бойца в запои

Менеджер Емельяненко объяснил его уходы в запои неправильным подходом к восстановлению
Александр Емельяненко

Александр Емельяненко. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Никита Бурчак, менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко, высказался о причинах ухода спортсмена в запои. Его слова приводит RT.

По мнению менеджера, срывы происходили из-за неправильного подхода к восстановлению. Бурчак отметил, что после этого была проведена большая аналитическая работа, которая позволила определить его состояние и восстановить здоровье.

Бурчак заявил, что сейчас Емельяненко в лучшем моральном состоянии. «С ним на связи постоянно находится врач, профессионально разбирающийся в этой проблеме. Он дает некоторые медикаментозные советы, помогающие спортсмену побороть тягу и избежать срыва», — объяснил он.

Ранее Емельяненко заявил, что завязал с алкоголем. «Я делаю выводы из своих поступков. Буду дальше заниматься, тренироваться. И самое главное — я не пью, не переживайте», — подчеркнул спортсмен.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего 41-летний боец провел 38 поединков в MMA. Он одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В США оценили возможность ядерного удара России по Украине
Умерла кантри-звезда Джоди Миллер
В ЗВО прокомментировали «исправления» в военниках мобилизованных россиян
Убивший динозавров астероид вызывал мегаземлетрясение
Во Франции назвали сроки окончания топливного кризиса
Мужчина пришел с верблюдом в «МакАвто» и заказал ему картофель фри
Блогерша похвасталась лосинами H&M в сети и была поднята на смех за стиль 2010-х
В рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира сменился лидер
Звезда мюзиклов отменила гастроли из-за болезни как у Джастина Бибера
Названы районы столицы с сильно подешевевшим жильем бизнес-класса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.