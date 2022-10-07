Менеджер Емельяненко высказался о причинах ухода бойца в запои

Менеджер Емельяненко объяснил его уходы в запои неправильным подходом к восстановлению

Никита Бурчак, менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко, высказался о причинах ухода спортсмена в запои. Его слова приводит RT.

По мнению менеджера, срывы происходили из-за неправильного подхода к восстановлению. Бурчак отметил, что после этого была проведена большая аналитическая работа, которая позволила определить его состояние и восстановить здоровье.

Бурчак заявил, что сейчас Емельяненко в лучшем моральном состоянии. «С ним на связи постоянно находится врач, профессионально разбирающийся в этой проблеме. Он дает некоторые медикаментозные советы, помогающие спортсмену побороть тягу и избежать срыва», — объяснил он.

Ранее Емельяненко заявил, что завязал с алкоголем. «Я делаю выводы из своих поступков. Буду дальше заниматься, тренироваться. И самое главное — я не пью, не переживайте», — подчеркнул спортсмен.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего 41-летний боец провел 38 поединков в MMA. Он одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.