Россиянину запретили посещать девушку в Финляндии из-за несерьезности его чувств

Yle: россиянину отказали во въезде в Финляндию к девушке из-за срока их отношений

Жителю Санкт-Петербурга отказали во въезде в Финляндию для встречи с девушкой из-за недостаточного срока их отношений. Об этом пишет финское агентство Yle.

По данным издания, россиянин Антон Кумейко собирался навестить девушку в Финляндии, а затем вместе с ней подать заявление на заключение брака. На его руках было приглашение от нее и копия ее паспорта. При этом финские пограничники запретили мужчине посещать подругу и даже аннулировали визу из-за «несерьезности» его чувств, несмотря на то, что в качестве исключения в страну можно прибывать «на основании близких парных отношений».

Оказалось, что в русской и финской версиях разъяснений на сайте пограничной службы Финляндии имеются различия: в версии текста на русском языке говорится о прибытии «в страну на основании близких парных отношений», однако в финской значится, что въехать в страну могут только «лица, состоящие в длительных отношениях».

Представитель местной погранслужбы Сеппо Хаккинена отметил, что длительные отношения предполагают совместное проживание с партнером сроком не менее двух лет. Поэтому, если россияне собираются посетить Финляндию по туристической визе с целью встречи с родственниками или партнерами, им необходимо предоставить доказательства на границе. Ими могут служить, к примеру, договор аренды жилья, которое пара снимает совместно.

Ранее в октябре консульство Финляндии отказало россиянину в визе необычным способом. Мужчина получил в конверте мятый паспорт — визовый центр не предоставил ему других документов или уведомлений об отказе.