В Госдуме призвали заморозить оплату за учебу детей мобилизованных

Вице-спикер Госдумы Чернышов попросил заморозить оплату за обучение детей мобилизованных

Заместитель председателя Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов призвал заморозить оплату за обучение детей мобилизованных граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем обращении к вице-премьеру России Татьяне Голиковой он попросил принять подобную меру в отношении детей, числящихся в учебных заведения разного уровня — от дошкольного до вузовского, либо же временно предоставить им возможность получать образование бесплатно. По мнению вице-спикера, это необходимо из-за сложной жизненной ситуации, в которой оказываются такие дети. Чернышов заявил, что многие студенты вузов, которые учатся на платной основе, рискуют столкнуться с угрозой отчисления из-за проблем с самостоятельной оплатой, поскольку прежде финансовым вопросом занимались их родители.

Ранее парламентарий также призвал дать отсрочку от частичной мобилизации кандидатам и докторам наук. Он отметил, что мера должна коснуться, в частности, работников НИИ, высших учебных заведений и организаций с отделами, связанными с научными исследованиями и разработками.

О начале частичной мобилизации объявил президент России Владимир Путин 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации.