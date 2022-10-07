Президент Путин подписал закон о трудовых правах мобилизованных в России

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который включает поправки о трудовых гарантиях мобилизованных на военную службу граждан. Текст федерального закона появился на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, договор работника, проходящего службу по мобилизации, не расторгается, а приостанавливается. У работодателя есть право расторжения договора, только если работник не возобновил трудовую деятельность в течение трех месяцев после демобилизации. При этом стаж мобилизованного, а также стаж по специальности, как отмечается, продолжат засчитываться даже после приостановки с ним договора. Кроме того, в законе сказано, что работодатель до дня приостановления договора обязан выплатить мобилизованному работнику оставшуюся заработную плату в полном объеме.

Помимо этого, как сообщается, действие договора возобновляется в день выхода мобилизованного на свою прежнюю должность. О том, что демобилизованный возвращается на работу, необходимо сообщить работодателю за три рабочих дня. В течение шести месяцев после возобновления договора мобилизованный имеет право подготовиться к ежегодному оплачиваемому отпуску и тем самым сделать перерыв на отдых.

В конце сентября парламентарии внесли поправки в ТК РФ о сохранении рабочих мест за мобилизованными, которые после демобилизации будут готовы вернуться в компанию на тот же пост. Помимо этого, родственники мобилизованных будут иметь право сохранения работы при сокращении численности штата в организации.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. 21 сентября была объявлена частичная мобилизация в России. В Минобороны отметили, что всего собираются призвать в ряды ВС РФ 300 тысяч резервистов.