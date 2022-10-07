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Хозяйка умершего хомячка решила отправиться на Гавайи и развеять его прах

Daily Mail: британка решила проститься с хомяком, полететь на Гавайи и развеять его прах

Кадр: Daily Mail

Лиза Мюррей-Ланг из Великобритании решила проститься со своим умершим хомячком и отправиться в американский штат Гавайи, чтобы развеять его прах над океаном. Об этом сообщает Daily Mail.

Хомяк по кличке Спад прославился в интернете благодаря своей хозяйке, которая создавала для него необычные интерьеры из картонных коробок. Так, пользователи социальных сетей увидели хомяка в маленьком пабе, картинной галерее и на пляже на Гавайях. «Поскольку он жил с четырьмя кошками, то всегда был в заточении, поэтому я подумала: "Ну, все, Спад выходит на свободу"», — вспоминает Мюррей-Ланг.

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Спад умер в марте этого года. В память о нем британка со своим мужем планируют полететь на Гавайи и развеять его прах на пляже. Мюррей-Ланг также отметила, что использует часть праха для создания ожерелья, чтобы хомяк всегда был рядом.

Ранее сообщалось, что женщина из США приютила 50 животных и сделала татуировки с прахом двух умерших питомцев — кошки и лисенка. Теперь женщина планирует сделать татуировки и с другими животными, когда их жизни окончатся.

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Алиса Удовик
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