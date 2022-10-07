Капелло высказался об игре Кокорина в «Арисе»

Фабио Капелло заявил, что рад успехам нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался об успехах нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина. Его слова приводит Sport24.

Специалист положительно оценил выступления 31-летнего россиянина. «Рад, что Кокорин снова играет и забивает», — заявил Капелло.

15 сентября Кокорин забил дебютный мяч за «Арис» в чемпионате Кипра. Это был первый гол нападающего с 29 ноября 2020 года. Тогда футболист отличился в матче против «Ротора» за московский «Спартак».

31 августа стало известно, что Кокорин перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Срок соглашения не называется. В итальянской команде за полтора года российский нападающий не совершил ни одного результативного действия.