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Российский боксер Ковалев рассказал об отношении к Усику

Российский боксер Сергей Ковалев назвал украинца Александра Усика порядочным человеком

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российский боксер Сергей Ковалев в интервью YouTube-каналу Boxing TV рассказал об отношении к украинцу Александру Усику.

Спортсмен назвал Усика порядочным человеком и заявил, что будет болеть за украинца в возможном бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе с британцем Тайсоном Фьюри. «Мы все-таки в одной команде. Ну и вообще он мне симпатичен как человек», — подчеркнул Ковалев.

2 октября менеджер Усика Эгис Климас заявил, что его клиент готов драться с Фьюри 3 декабря. При этом он подчеркнул, что существует возможность срыва поединка, но это случится не по вине украинца.

Усик удерживает титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего в профессиональной карьере украинец провел 20 боев и выиграл в каждом из них.

Анастасия Борисова
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