Захарова предрекла раскол в обществе Латвии

Захарова предрекла раскол общества в Латвии из-за перевода образования на латышский язык

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила решение сейма Латвии о переводе образования в стране на латышский язык и предрекла в связи с этим раскол в обществе. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

По ее мнению, власти Латвии игнорируют свои международные обязательства, что ведет к дальнейшему расколу мультикультурного и многоязычного латвийского общества. «Россия продолжит привлекать внимание профильных международных структур к нетерпимой ситуации в Латвии и других государствах, претендующих на роль "образцовых" с точки зрения соблюдения правозащитных норм и стандартов», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД также отметила, что из-за этого решения русскоязычные дети Латвии, которые составляют четверть от общего числа школьников, лишатся возможности получать образование на родном языке. Захарова назвала это «вопиющей дискриминацией» и нарушением нескольких международных конвенций.

Ранее власти Латвии одобрили переход на латышский язык обучения в течение трех лет. Соответствующие поправки к закону об образовании утвердил кабинет министров страны. Русский язык можно будет изучать только в качестве «языка меньшинства».