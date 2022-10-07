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Мэйуэзер задумался о проведении двух боев с Макгрегором за рекордную сумму

Боксер Мэйуэзер задумался о проведении двух боев с Макгрегором за 1,5 миллиарда долларов
Флойд Мэйуэзер

Флойд Мэйуэзер. Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters

Американский боксер Флойд Мэйуэзер задумался о проведении поединков с ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором. Об этом сообщает The Sun.

Команда Мэйуэзера провела переговоры с командой бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) о контракте на два поединка. Отмечается, что первая схватка пройдет по правилам бокса, а вторая — по правилам смешанных единоборств.

Ожидается, что бои пройдут в 2023 году в ОАЭ и Саудовской Аравии и их результаты войдут в статистику. Как сообщает источник, сумма контракта составит рекордную сумму в 1,5 миллиарда долларов.

23 августа менеджер Макгрегора Тим Симпсон рассказал, что боец приостановил карьеру до 2023 года, потому что хочет сосредоточиться на актерской работе. «Все идет идеально. Конор еще на пути к большому возвращению в следующем году», — сообщил Симпсон.

В июне 2021 года появилась информация, что Мэйуэзер готов дать реванш ирландцу за гонорар размером 300 миллионов долларов. Макгрегор и Мэйуэзер проводили бой по правилам бокса в 2017 году. Победу техническим нокаутом в 10-м раунде одержал американец.

Дарья Коршунова
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