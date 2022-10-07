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У получившего Нобелевскую премию «Мемориала» отняли офис в Москве

Тверской суд Москвы изъял в пользу государства офис НИПЦ «Мемориал»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Тверской суд Москвы изъял в пользу государства офис научно-исследовательского и просветительского центра (НИПЦ) «Мемориал» (признан в России иностранным агентом). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Решением суда исковое заявление заместителя генерального прокурора РФ удовлетворено частично: обращено в доход государства нежилое помещение по адресу Москва, улица Каретный Ряд, дом 5/10, строение 2», — сообщил агентству собеседник в суде.

Ранее стало известно, что «Мемориал», украинский Центр гражданских свобод, а также белорусский активист и адвокат Алесь Беляцкий получили Нобелевскую премию мира. Норвежский нобелевский комитет отметил, что премию победителям вручат за «представление гражданского общества в своих странах».

Международное историко-просветительское общество «Мемориал» было ликвидировано в феврале 2022 года по решению суда из-за отсутствия публичности. В прокуратуре заявили, что правозащитный центр существует на деньги от иностранных источников, в том числе государств

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Никита Абрамов
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