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Происхождение металлических шаров в сочинском лесу объяснили

Специалист по космосу Моисеев: шары в сочинском лесу не являются космическими объектами

Фото: @krasnodar_rek

Металлические шары в сочинском лесу не являются космическими объектами, заявил научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил происхождение шаров.

Ранее стало известно, что большие металлические шары были найдены в лесу около сочинских турбаз «Хоста-Рика» и «Чертовы Ворота». В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю отметили, что их установил неизвестный местный скульптор, однако имя создателя не уточнили. При этом в соцсетях предположили, что это могут быть топливные баки для космических кораблей. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Это не космические шары

Иван Моисеевнаучный руководитель Института космической политики

«По фотографиям, которые опубликованы в Интернете, не совсем понятно, но мне кажется по деревьям, что шар на фотографии слишком большой. Таких не бывает», — отметил Моисеев.

Специалист объяснил, что космические объекты обладают следами от падения, однако их не видно на опубликованных фотографиях.

«Космические шары падают достаточно часто, но они всегда несут на себе следы падения и следы прохождения атмосферы. Шарик на фото идеальный. Так что это может быть все что угодно, но не космический объект. Космическое происхождение можно исключить сразу. Вот скульптура может быть», — заключил он.

4 октября гендиректор НПО Владимир Колмыков сообщил, что специалисты Научно-производственного объединения (НПО) имени С.А. Лавочкина будут дорабатывать программное обеспечение управления посадкой автоматической межпланетной станции «Луна-25».

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Алена Шевченко
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