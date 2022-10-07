Германия не нашла виновных в авариях на «Северных потоках»

Минобороны ФРГ заявило, что у него нет сведений о виновных в авариях на «Северных потоках»

Власти Германии не располагают новыми сведениями о том, кто мог стоять за авариями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил представитель Минобороны ФРГ Арне Коллац на брифинге ведомства, цитату приводит ТАСС.

«Я не берусь об этом судить», — добавил Коллац, отвечая на вопрос о возможных виновниках происшествия.

При этом ранее Федеральное управление уголовной полиции Германии назвало утечку на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» целенаправленным саботажем. Личности виновных неизвестны, но полиция допускает причастность того или иного государства.

Аварии на нитках газопроводов произошли 26 сентября, сообщалось, что причиной этому послужили взрывы в территориальных водах Швеции и Дании. Власти некоторых стран Европы, а также чиновники из США и России, назвали случившееся диверсией.