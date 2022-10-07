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Соратников бежавшего в Россию украинского депутата поймали на наркотиках

СБУ задержала за сбыт наркотиков членов «Патриоты за жизнь» экс-депутата Рады Кивы

На Украине поймали на наркотиках соратников бежавшего в Россию депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала членов организации «Патриоты за жизнь», которой руководил экс-депутат Кива. По данным ведомства, им вручили подозрение в незаконном производстве, изготовлении, приобретении и сбыте наркотических средств.

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Алевтина Запольская
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