Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать реку Жеребец

МО РФ заявило об уничтожении 30 украинских солдат при попытке форсировать реку Жеребец

Российские военнослужащие пресекли попытку Вооруженных сил Украины форсировать реку Жеребец на краснолиманском направлении. Об этом заявил журналистам в пятницу, 7 октября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что было уничтожено более 30 украинских солдат. Также были подбиты две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов ВСУ.

«Наступательные действия противника на данном направлении пресечены», — сказал Конашенков.

Ранее ведомство докладывало об уничтожении российскими военными трех понтонных переправ ВСУ через реку Ингулец. Уточнялось, что удары были нанесены в районах населенных пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области.

До этого экипаж Ми-35 сорвал попытку украинской стороны переправиться через реку Оскол под Купянском. Тогда майоры Сергей Бондарчук и Максим Игольников обнаружили попытку украинской стороны скрытно навести переправу. Доложив о действиях украинской стороны и оценив обстановку, экипаж российского вертолета открыл огонь и поразил цель.