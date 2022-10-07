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Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать реку Жеребец

МО РФ заявило об уничтожении 30 украинских солдат при попытке форсировать реку Жеребец
СюжетМинобороны:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российские военнослужащие пресекли попытку Вооруженных сил Украины форсировать реку Жеребец на краснолиманском направлении. Об этом заявил журналистам в пятницу, 7 октября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что было уничтожено более 30 украинских солдат. Также были подбиты две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов ВСУ.

«Наступательные действия противника на данном направлении пресечены», — сказал Конашенков.

Ранее ведомство докладывало об уничтожении российскими военными трех понтонных переправ ВСУ через реку Ингулец. Уточнялось, что удары были нанесены в районах населенных пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области.

До этого экипаж Ми-35 сорвал попытку украинской стороны переправиться через реку Оскол под Купянском. Тогда майоры Сергей Бондарчук и Максим Игольников обнаружили попытку украинской стороны скрытно навести переправу. Доложив о действиях украинской стороны и оценив обстановку, экипаж российского вертолета открыл огонь и поразил цель.

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Анна Щербакова
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