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Назван критерий определения наличия боевого опыта для мобилизации

«Объясняем.рф»: наличие боевого опыта подтверждается записью в военном билете

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Факт наличия боевого опыта для тех, кто попадает под частичную мобилизацию в России, определяется одним критерием. Его назвали на портале «Объясняем.рф».

«Факт наличия боевого опыта подтверждается только соответствующей записью в военном билете», — говорится на портале.

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29 сентября президент Владимир Путин назвал тех, кто подлежит мобилизации в первую очередь. Тогда он сообщил, что к таким призывникам относятся те, кто проходили военную службу и имеют боевой опыт.

Помимо боевого опыта, важным для отбора тех, кто попадает под частичную мобилизацию, является военно-учетная специальность. Минобороны заявило, что будут отбираться специальности, необходимые для решения задач спецоперации на Украине. Прежде всего, призовут имеющих специальность танкиста, артиллериста, водителя и механика-водителя.

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Анастасия Шейкина
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