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Названы особенности подарков для президентов

Эксперт по этикету Холгова: все подарки для Путина должны согласовываться заранее
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

В обыденной жизни подарок на день рождения в виде дынь и арбузов не соответствует нормам этикета. Тем не менее то, что дарят главе государства, всегда согласуется заранее, будь то собака или трактор. Особенности подарков для президентов в разговоре с «Лентой.ру» назвала президент Национальной ассоциации по деловой этике Альбина Холгова.

Президент России Владимир Путин, которому 7 октября исполнилось 70 лет, провел телефонные разговоры с лидерами Турции, Киргизии, Кубы, ЮАР, а также с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, которые поздравили его с юбилеем. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля. Также сообщается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил Путину трактор, а из Таджикистана главе государства прислали дыни и арбузы.

«Мы должны понимать, что на таком уровне сюрпризов не бывает, — сказала Холгова. — Дыни, собаки, мячи, тракторы — все это согласовывается заранее и дарится с позволения. Конечно, если бы мы рассуждали в другой плоскости, можно было бы сказать, что дарить трактор и арбузы некорректно. Но превыше всех рекомендаций и запретов стоит либо договоренность, либо желание адресата».

Холгова добавила, что безошибочным гастрономическим подарком могут быть только красиво оформленные сладости и шампанское. Остальное — недопустимо.

Ранее сообщалось, что Путина поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко, который заявил, что дорожит доверительными отношениями со своим российской коллегой, а также выразил уверенность, что Минск и Москва смогут «достойно ответить на глобальные вызовы».

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Наталия Белова
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